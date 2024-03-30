Затишье к выходным. Стало известно, в какие дни активизируются спамеры

Большинство россиян регулярно сталкиваются с нежелательными звонками и сообщениями, причем активность спамеров возрастает к концу рабочей недели, а к выходным и праздникам снижается, рассказал руководитель направления по поддержке антифродовых мероприятий «МегаФона» Алексей Боярников в разговоре с РИА Новости.
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