Игрок "Локо" Дзюба заявил, что ошибки хавбека "Урала" Ишкова сделают его сильнее

Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба рассказал, что говорил полузащитнику екатеринбургского "Урала" Илье Ишкову, который в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дважды не сумел забить пенальти в ворота "железнодорожников".