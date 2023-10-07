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Игрок "Локо" Дзюба заявил, что ошибки хавбека "Урала" Ишкова сделают его сильнее

Игрок "Локо" Дзюба заявил, что ошибки хавбека "Урала" Ишкова сделают его сильнее

Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба рассказал, что говорил полузащитнику екатеринбургского "Урала" Илье Ишкову, который в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дважды не сумел забить пенальти в ворота "железнодорожников".

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