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В Германии отчитались о медицинских ошибках

В Германии отчитались о медицинских ошибках

За 2020 год в Германии зафиксировано 2 826 медицинских ошибок, которые привели к ущербу здоровья пациентов, сообщило 12 октября немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Медицинской службы Национальной ассоциации фондов медицинского страхования (MDS), Согласно опубликованному MDS (комиссии MDS проводят контроль качества лечения пациентов и консультируют государственные страховые компании по вопросам медицинского и сестринского ухода, обслуживания, качества и структурным вопросам — прим.

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