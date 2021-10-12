В Германии отчитались о медицинских ошибках

За 2020 год в Германии зафиксировано 2 826 медицинских ошибок, которые привели к ущербу здоровья пациентов, сообщило 12 октября немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Медицинской службы Национальной ассоциации фондов медицинского страхования (MDS), Согласно опубликованному MDS (комиссии MDS проводят контроль качества лечения пациентов и консультируют государственные страховые компании по вопросам медицинского и сестринского ухода, обслуживания, качества и структурным вопросам — прим.