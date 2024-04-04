Уполномоченный в Ивановской области провел совместный прием предпринимателей в центре «Мой бизнес»

2 апреля состоялся традиционный прием предпринимателей прокурором Ивановской области Андреем Жугиным совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ивановской области Александром Шорыгиным и директором Департамента экономического развития и торговли Ивановской области Дмитрием Тугушевым.
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