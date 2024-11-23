В Италии отменили выступления оперного певца из РФ Ильдара Абдразакова

В Неаполе не состоятся концерты оперного певца и народного артиста Башкирии Ильдара Абдразакова. Причина — жалоба вице-президента Европарламента Пины Пичерно, в которой выражено недовольство тем, что артист поддерживает Владимира Путина.
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