Мир отказывается от бодипозитива и «новой маскулинности». Почему в моде снова брутальность и гламур?

Компании по всему миру стали отказываться от инклюзивной повестки: Victoria's Secret решила вернуть на экраны «ангелов», крылья и гламур, а раскритикованный за прошлогоднюю рекламу пивной бренд Bud снял новый ролик в привычном маскулинном стиле: мужчины шутят, смеются и играют в футбол.