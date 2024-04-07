Более 300 домов и более тысячи участков подтоплены в Самарской области, эвакуация продолжается, пишет Интерфакс Власти региона отмечают положительную динамику по ситуации с половодьем, за сутки от воды освободились 166 домов и 185 участков.
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