Чудовищный план по резкому сокращению населения Украины раскрыл депутат Верховной рады Юлия СоколоваДепутат высшего законодательного собрания Украины раскрыл жуткий план Владимира Зеленского по резкому сокращению населения Украины.
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СК
Сергей Карабухин
Смерть всем – сатанистам и фашистам, – смерть гниде-наркоману-Зеленскому, – смерть убийце-вору-Порошенко! Не одна тварь не уйдёт от ответственности за совершённые преступления перед человечеством! Да будет так!
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