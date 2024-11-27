Чудовищный план по резкому сокращению населения Украины раскрыл депутат Верховной рады

СК

Сергей Карабухин

Смерть всем – сатанистам и фашистам, – смерть гниде-наркоману-Зеленскому, – смерть убийце-вору-Порошенко! Не одна тварь не уйдёт от ответственности за совершённые преступления перед человечеством! Да будет так!