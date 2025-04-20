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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал 2+1 в 1-м матче серии с «Далласом» и стал 1-й звездой. Форвард «Колорадо» пропустил концовку регулярки из-за травмы

Форвард «Колорадо» забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (5:1, 1-0).

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