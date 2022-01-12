Пора зачищать элиту от пятой колонны. Пылающий Казахстан – урок для России

ПОЛИЦИЯ И МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ ВМЕСТЕ ВСТАЛИ СТЕНОЙ НА ЗАЩИТУ СТОЛИЦЫ ОТ ПОГРОМЩИКОВ И МАРОДЁРОВ. ФОТО: NUR-SULTAN CITY HALL / XINHUA / GLOBAL LOOK PRESS События в Казахстане не оставили равнодушным ни одного человека в нашей стране.
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