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Пора зачищать элиту от пятой колонны. Пылающий Казахстан – урок для России

Пора зачищать элиту от пятой колонны. Пылающий Казахстан – урок для России

  ПОЛИЦИЯ И МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ ВМЕСТЕ ВСТАЛИ СТЕНОЙ НА ЗАЩИТУ СТОЛИЦЫ ОТ ПОГРОМЩИКОВ И МАРОДЁРОВ. ФОТО: NUR-SULTAN CITY HALL / XINHUA / GLOBAL LOOK PRESS События в Казахстане не оставили равнодушным ни одного человека в нашей стране.

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