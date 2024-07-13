Грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman успешно отделился от Международной космической станции (МКС) и пролетел над южной частью Атлантического океана на высоте около 260 миль.
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