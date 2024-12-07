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Российские военные рассказали о боях в районе Курахово

Военные группировок войск "Центр" и "Юг" продолжают сражения за населенные пункты в ДНР. Бойцы рассказали "Известиям", как продвигается наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово.

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