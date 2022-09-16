Главком Вацетис – первый красный верховный

Хочешь быть «немцем»? Настоящая фамилия у нашего героя могла быть совсем другой. Вациетисом, то есть «немцем», его деда за непокорный нрав записал хозяин – владелец мызы Нейгоф в Гольдингенгском уезде Курляндии.