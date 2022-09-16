Главком Вацетис – первый красный верховный

Хочешь быть «немцем»? Настоящая фамилия у нашего героя могла быть совсем другой. Вациетисом, то есть «немцем», его деда за непокорный нрав записал хозяин – владелец мызы Нейгоф в Гольдингенгском уезде Курляндии.
Популярные статьи
- Попытка атаки ВСУ в районе Посад-Покровского закончилось полным разгромом наступающих подразделений
- В Елисейском дворце: Президент Франции потребовал от президента России прекращения российской военной операции на Украине
- Канцлер ФРГ: Я абсолютно убеждён в том, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины
Свежие комментарии