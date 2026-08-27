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Жаклен пропустит биатлонный сезон-2026/27 (L’quipe)

Олимпийский чемпион по биатлону Эмильен Жаклен пропустит сезон-2026/27. Об этом сообщает L’Équipe. В апреле француз присоединился к велокоманде Decathlon CMA CGM.

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