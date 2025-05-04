Освобождение от пошлин на автозапчасти обеспечивает определенность в отрасли по заявлению Magna

Глава канадского автокомпонентного гиганта Magna International, Свами Котагири, положительно оценил решение США освободить от 25-процентной пошлины автозапчасти, соответствующие условиям торгового соглашения Канада–США–Мексика (CUSMA).
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