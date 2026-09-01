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Пронедра

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Священники откровенно рассказали, чего на самом деле боится нечистая сила

Священники откровенно рассказали, чего на самом деле боится нечистая сила

Священник раскрыл главные страхи темных сил. Узнайте, что на самом деле отпугивает зло и как защитить свой дом и душу согласно церковному учению.

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