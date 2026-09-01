Священники откровенно рассказали, чего на самом деле боится нечистая сила

Священник раскрыл главные страхи темных сил. Узнайте, что на самом деле отпугивает зло и как защитить свой дом и душу согласно церковному учению.
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