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Bessent Blames China For Derailing G20 Joint Communiqué

Bessent Blames China For Derailing G20 Joint Communiqué

Bessent Blames China For Derailing G20 Joint Communiqué The Group of 20 finance meetings in Asheville, North Carolina, concluded on Tuesday after four days of discussions among finance ministers and central bank chiefs on global trade.

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