В Узловском районе продолжается ремонт Дома культуры поселка Майский

В поселке Майский в Узловском районе Тульской области ремонтируют Дом культуры по региональному проекту "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", сообщила районная администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии