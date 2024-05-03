Некст-ген-обновление Fallout 4 разочаровало Digital Foundry Digital Foundry опубликовала ново...

Некст-ген-обновление Fallout 4 разочаровало Digital FoundryDigital Foundry опубликовала новое видео-сравнение, в котором рассказывается о бесплатном обновлении Fallout 4 следующего поколения, выпущенном на прошлой неделе для PS5, Xbox Series X|S и ПК.
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