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Вести Севастополь

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Школа №43 в Севастополе открылась после капитального ремонта

Школа №43 в Севастополе открылась после капитального ремонта

Обновлённое здание приняло учеников после первого за 65 лет капитального ремонта.В Севастополе после капитального ремонта распахнула двери школа №43 с углублённым изучением английского языка, носящая имя дважды Героя Советского Союза Владимира Лавриненкова.

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