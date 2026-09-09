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Газета.ру

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Медведев заявил, что разочаровался поведением некоторых экс-партнеров России

Медведев заявил, что разочаровался поведением некоторых экс-партнеров России

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал в интервью газете «Ведомости», что был разочарован поведением некоторых прежних «партнеров» в отношении РФ и граждан страны.

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