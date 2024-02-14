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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony не планирует выпускать новые крупные игры от Playstation Studios по существующим IP...

Sony не планирует выпускать новые крупные игры от Playstation Studios по существующим IP...

Sony не планирует выпускать новые крупные игры от Playstation Studios по существующим IP до апреля 2025 годаSony Interactive Entertainment не планирует выпускать “никаких новых крупных игр по существующим франшизам в следующем финансовом году”, который закончится 31 марта 2025 года, заявила компания во время брифинга о доходах за третий квартал 2023 финансового… источник.

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