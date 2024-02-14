Sony не планирует выпускать новые крупные игры от Playstation Studios по существующим IP до апреля 2025 годаSony Interactive Entertainment не планирует выпускать “никаких новых крупных игр по существующим франшизам в следующем финансовом году”, который закончится 31 марта 2025 года, заявила компания во время брифинга о доходах за третий квартал 2023 финансового… источник.