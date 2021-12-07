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В Якутии полицейские помогли гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в 45-градусный мороз

Поздно вечером в дежурную часть отдела МВД России по Намскому району поступила информация о том, что в 15 километрах от села Графский берег возле реки Лены на занесенной снегом дороге застрял автомобиль.

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