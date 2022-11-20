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Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бородин, Саламатина, Цревар из Боснии одержали победы, другие результаты

Сегодня в Казани в рамках «Игр дружбы» прошел первый соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.

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