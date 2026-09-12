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Воронеж — колыбель русского флота: 440 лет истории, гордости и единства

Воронеж — колыбель русского флота: 440 лет истории, гордости и единства

12 сентября Воронеж отметил своё 440‐летие.12 сентября. /MEDIA TALK/. 12 сентября Воронеж отметил своё 440‐летие.

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