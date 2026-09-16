«Локомотив» выиграл 1 матч сезона из 12. Клуб идет в зоне стыков

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ . Команда Михаила Галактионова выиграла лишь один из 12 матчей сезона во всех турнирах – у «Балтики» на выезде (1:0).