На Украине раскритиковали Зеленского после слов о России

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал заявления главы государства Владимира Зеленского о нежелании республики уступать территории России и намерении идти в конфликте до конца.
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