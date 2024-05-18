Молодого поэта отправили в ссылку в трейлере семейного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало»

В сети появился трейлер семейного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало», который кинопрокатная компания «Кинотайм» выпустит в прокат 6 июня в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта.
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