Школьное питание в Забайкалье: почти треть меню не соответствует нормам

Роспотребнадзор по Забайкальскому краю подвёл итоги проверок школьного питания за учебный год. Результаты шокируют: почти 30% примерных меню не соответствуют санитарным требованиям, в 8,2% случаев реальный рацион отличался от утверждённого (из него пропадали мясо, рыба, молоко или свежие овощи), а 3,2% школ заменяли натуральное мясо колбасными изделиями.