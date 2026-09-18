Школьное питание в Забайкалье: почти треть меню не соответствует нормам

Роспотребнадзор по Забайкальскому краю подвёл итоги проверок школьного питания за учебный год. Результаты шокируют: почти 30% примерных меню не соответствуют санитарным требованиям, в 8,2% случаев реальный рацион отличался от утверждённого (из него пропадали мясо, рыба, молоко или свежие овощи), а 3,2% школ заменяли натуральное мясо колбасными изделиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИП «Бюджетных средст...
- Ленинград и Стали...
- Ленинград и Стали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым