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Памфилова указала на рост числа дипфейков на выборах

Памфилова указала на рост числа дипфейков на выборах

Дипфейков на выборах становится все больше и больше. Об этом 19 сентября сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

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