Rutube удалили из AppStore из-за санкций со стороны американских фирм

Приложение Rutube исчезло из AppStore в результате санкций со стороны американских предприятий. Представитель российского видеохостинга заверили, что будут прилагать усилия для возвращения приложения в маркетплейс.
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