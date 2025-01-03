В Симферополе без электричества остались почти 6 тыс. жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Почти 6 тыс. человек в Симферополе остались без электроснабжения из-за аварии на сетях предприятия "Крымэнерго", сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии