В Симферополе без электричества остались почти 6 тыс. жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Почти 6 тыс. человек в Симферополе остались без электроснабжения из-за аварии на сетях предприятия "Крымэнерго", сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.