Миссия выполнима: честная история волонтера о спасении птиц от мазута на побережье Черного моря

После разлива нефтепродуктов в Черном море птицы на крымском побережье оказались под угрозой смерти. Спасать пернатых начали волонтеры, которые готовы пожертвовать своим временем и здоровьем, чтобы сберечь жизни существ, пострадавших из-за загрязнения мазутом.