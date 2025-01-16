Миссия выполнима: честная история волонтера о спасении птиц от мазута на побережье Черного моря

После разлива нефтепродуктов в Черном море птицы на крымском побережье оказались под угрозой смерти. Спасать пернатых начали волонтеры, которые готовы пожертвовать своим временем и здоровьем, чтобы сберечь жизни существ, пострадавших из-за загрязнения мазутом.
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