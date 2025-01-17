Ивлеева вывезла всю мебель из упавшего в цене особняка

Блогер Настя Ивлеева снизила цену на особняк в подмосковной Истре на 10 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, знаменитость вывезла всю мебель и вещи из дома, в котором когда-то жила с экс-супругом Алексеем Узенюком (Элджей).