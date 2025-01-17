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Мода и Шоу-бизнес

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Ивлеева вывезла всю мебель из упавшего в цене особняка

Ивлеева вывезла всю мебель из упавшего в цене особняка

Блогер Настя Ивлеева снизила цену на особняк в подмосковной Истре на 10 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, знаменитость вывезла всю мебель и вещи из дома, в котором когда-то жила с экс-супругом Алексеем Узенюком (Элджей).

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