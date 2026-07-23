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Кинокомпания судится с бизнесменом из Тюмени за продажу сувениров с кадрами из фильма «Брат»

Кинокомпания судится с бизнесменом из Тюмени за продажу сувениров с кадрами из фильма «Брат»

ТЮМЕНЬ, 23 июля, ФедералПресс. Поводом для судебного разбирательства стали интернет-продажи наклеек и постеров с изображениями из культовых картин Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», на реализацию которых у бизнесмена не было лицензии.

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