Кинокомпания судится с бизнесменом из Тюмени за продажу сувениров с кадрами из фильма «Брат»

ТЮМЕНЬ, 23 июля, ФедералПресс. Поводом для судебного разбирательства стали интернет-продажи наклеек и постеров с изображениями из культовых картин Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», на реализацию которых у бизнесмена не было лицензии.