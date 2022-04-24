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Космонавт Кононенко: «Не считаю разговоры об НЛО ерундой»

Космонавт Кононенко: «Не считаю разговоры об НЛО ерундой»

https://esoreiter   Космонавт Кононенко: «Не считаю разговоры об НЛО ерундой» Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко заявил о том, что не исключает существование жизни на других планетах, несмотря на то, что сам не был тому свидетелем.

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