Больше 100 тысяч рублей: зарплаты слесарей в Москве за год выросли на 21%

За последний год зарплаты слесарей в Москве выросли на 20% , показал анализ базы вакансий и резюме на сервисе по подбору вакансий, подготовленный для РИА Новости.
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