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Газета.ру

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Метеоролог Позднякова: московский регион ожидает погода на 3 градуса выше нормы

Метеоролог Позднякова: московский регион ожидает погода на 3 градуса выше нормы

В Московском регионе октябрь выдастся теплее климатической нормы на 2–3 градуса. Об этом сообщила изданию aif.

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