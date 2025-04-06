Торговля США с «островами пингвинов» опустилась до минимума за девять лет

США в среду ввели пошлины против трех десятков заморских территорий разных стран, среди которых оказались населенные пингвинами и другими животными острова Херд и Макдональд, откуда Штаты импортировали за 2024 год товаров на 13,6 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможенной службы.