Торговля США с «островами пингвинов» опустилась до минимума за девять лет

США в среду ввели пошлины против трех десятков заморских территорий разных стран, среди которых оказались населенные пингвинами и другими животными острова Херд и Макдональд, откуда Штаты импортировали за 2024 год товаров на 13,6 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможенной службы.
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