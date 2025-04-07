«Москва слезам не верит. Всё только начинается» — завершены съемки нового сериала от режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова

В центре сюжета восьмисерийного мюзикла по мотивам легендарного советского фильма «Москва слезам не верит» (18+) история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии