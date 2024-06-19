Здание института в Петербурге могут признать памятником вопреки планам на снос

Это решение было вынесено Куйбышевским районным судом Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга вновь рассмотрит вопрос о признании здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) объектом культурного наследия.