Здание института в Петербурге могут признать памятником вопреки планам на снос

Это решение было вынесено Куйбышевским районным судом Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга вновь рассмотрит вопрос о признании здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) объектом культурного наследия.
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