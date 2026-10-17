В Астраханской области сумма начисленного за 2025 год транспортного налога выросла на 44 млн рублей и достигла 1,025 млрд рублей на фоне почти четырехкратного увеличения числа зарегистрированных автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей, сообщают наши коллеги из «Астраханского листка».
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