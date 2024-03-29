Игорь Николаев заговорил о разводе с женой

64-летний певец Игорь Николаев счастлив в браке, но все чаще появляются слухи о разводе. Однако последнее время всё чаще появляются слухи, что в отношениях супругов начались проблемы из-за возросших творческих амбиций певицы, которая теперь пробует себя на актерском поприще.