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Путин: группировку «Восток» в зоне СВО возглавит Пётр Болгарев

Путин: группировку «Восток» в зоне СВО возглавит Пётр Болгарев

Президент России Владимир Путин заявил, что группировку «Восток» в зоне СВО возглавит Пётр Болгарев. «Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Пётр Николаевич», — сообщил президент России.

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