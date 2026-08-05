Путин: группировку «Восток» в зоне СВО возглавит Пётр Болгарев

Президент России Владимир Путин заявил, что группировку «Восток» в зоне СВО возглавит Пётр Болгарев. «Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Пётр Николаевич», — сообщил президент России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии