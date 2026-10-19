На заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшем в Санкт-Петербурге, Татьяна Голикова сообщила о планах обеспечить прием 5,5 миллиона китайских туристов в Россию к 2030 году, выделив роль устранения административных барьеров и развития инфраструктуры.