На заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшем в Санкт-Петербурге, Татьяна Голикова сообщила о планах обеспечить прием 5,5 миллиона китайских туристов в Россию к 2030 году, выделив роль устранения административных барьеров и развития инфраструктуры.
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