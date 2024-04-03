МВД опровергло информацию о невозможности получить услуги столичной Госавтоинспекции

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла распространившуюся в различных Telegram-каналах информацию о невозможности получить талон электронной очереди и, в свою очередь, услугу столичной Госавтоинспекции.
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