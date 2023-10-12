Экспорт зерна с Украины сократился в 2,3 раза

Украина сократила поставки зерна на мировые рынки в сентябре в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, что привело к упадку доходов от экспорта на 2,8 раза, согласно данным украинского минсельхоза и таможни, на которых основываются расчеты РИА Новости.