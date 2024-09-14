Театр абсурда
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Театр абсурда

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Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена

Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Начало осени принесло холодный циклон в отношениях России с Абхазией. С 1 сентября наша страна частично приостановила выплаты абхазским бюджетникам — в том числе врачам, учителям и силовикам.

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