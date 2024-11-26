Равшана Куркова показала очень милую улыбающуюся дочку

Актриса Равшана Куркова представила своей дочери Самире яркий и уютный образ. Артистка, которой 44 года, воспитывает двоих детей: трехлетнего Гаспара, рожденного от бизнесмена Сергея Амаряна, и маленькую Самиру, появившуюся на свет в марте 2023 года.