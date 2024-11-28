Юрзинов о Ги Буше в «Авангарде»: «Приглашение североамериканского тренера нередко является историей из категории «купи – продай». Классическая школа в России – «найди и воспитай»

– В Омск едет второй североамериканский тренер в КХЛ. Как прокомментируете это событие? – В нашей стране есть уникальная тренерская школа, которая, надеюсь, сохранила великое наследие тренеров советского хоккея – Аркадия Чернышева, Анатолия Тарасова, Виктора Тихонова, список можно долго продолжать.